ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية مع إعلان إيران رفض تخفيف شروطها لفتح مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، عقب إعلان إيران رفضها تخفيف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني لفتح المضيق، مما بدد الآمال في استئناف سريع لحركة العبور عبر المضيق الذي تمر منه نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية في الظروف الطبيعية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى حوالي 107 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 94 دولارا للبرميل.

وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس الإخباري، أمس الأحد، إن شروط طهران كان يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة لوشنطن منذ نحو عام، مضيفا أن إيران تبالغ في تقدير موقفها. وأشار ترامب إلى أنه يتوقع استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن خلال الأسبوع الحالي.

وقال سوفر ساركار، رئيس أبحاث الطاقة في مصرف دي.بي.إس بنك إن مكاسب النفط ستكون محدودة على الأرجح، لأن السوق لم تكن تتوقع إعادة فتح المضيق في غضون سبعة أيام، بحسب المقترح الإيراني، مضيفا: "لا نعتقد أن هذا يغير الأمور كثيرا".

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار الخام شهدت تذبذبا واضحا خلال الأسبوع الماضي وسط مؤشرات متضاربة بشأن المحادثات، وعودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وحالة من عدم اليقين حيال الإجراءات الأمريكية الرامية لكبح الأسعار القياسية للديزل (السولار) في السوق الأمريكية ؛ إذ قال ترامب إن البيت الأبيض يدرس "بجدية بالغة" فرض قيود على صادرات هذا الوقود.

وقد ارتفع سعر خام برنت بنحو 75% هذا العام مع دخول الصراع الأمريكي الإيراني شهره الثامن، مما زاد من الضغوط التضخمية.

ولا يزال المسار المؤدي للعودة إلى المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران غير واضح؛ فقد بحث المفاوضون إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي مقابل رفع واشنطن للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وذلك وفقا لمصدر مطلع على الأمر.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و54 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 6ر2% إلى 02ر107 دولارا للبرميل في عقود تسليم نوفمبر التي ينتهي أجلها يوم الأربعاء، في حين ارتفع السعر في عقود تسليم ديسمبر الأكثر تداولا بنسبة 8ر1% إلى 19ر99 دولارا للبرميل. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9ر1% إلى 13ر94 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر.