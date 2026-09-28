 وزير خارجية العراق: ندعم الخيار الدبلوماسي لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية العراق: ندعم الخيار الدبلوماسي لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز

بغداد - أ ش أ
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 9:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 9:13 ص

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده مع خيار الحل الدبلوماسي لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

وقال حسين ـ في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" ـ إن إغلاق مضيق هرمز أثر على اقتصاد بلاده، خصوصا صادرات النفط والإيرادات، مؤكدا أهمية الوصول إلى تفاهمات بين دول المنطقة بشأن هذا الملف المهم.

وحول قرار العراق بحصر السلاح بيد الدولة، قال حسين "إن هذا القرار يستند إلى الدستور العراقي، مؤكدا أن يونيو المقبل سيكون موعدا نهائيا لعملية سحب السلاح من الفصائل، مشيرا إلى أن الدستور العراقي يمنع أي تحرك من داخل الأراضي العراقية باتجاه دول الجوار، مؤكدا أن هذه المسألة دستورية بحتة".

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