أشرف زكي: حاكم الشارقة تحمل التكلفة كاملة لإنشاء دار رعاية كبار الفنانين

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة، تحمل التكلفة الكاملة لمشروع دار رعاية كبار الفنانين، بعد سنوات من العمل على تحويل الفكرة إلى واقع.

وأضاف في تصريحات لإسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، خلال حلقة خاصة من دار إقامة كبار الفنانين، أن المشروع جاء بعد رحلة طويلة شهدت محاولات سابقة لتوفير مساكن ورعاية لفنانين كبار، مستعيدًا من بينها الجهود التي بُذلت للحصول على شقة للفنانة الراحلة فاطمة رشدي.

ووجه زكي الشكر إلى حاكم الشارقة على دعمه المشروع وتحمل تكلفته، مشيرًا إلى أن الفكرة طُرحت معه على مدار لقاءات ومحطات مختلفة، بمشاركة فنانين بينهم سميحة أيوب ويحيى الفخراني.

وتوقف عند دور الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، موضحًا أن أول حجر أساس للمشروع وُضع خلال فترة توليه نقابة المهن التمثيلية، وأن العمل استمر بعد ذلك بمشاركة عدد من الفنانين وأعضاء النقابة، بينهم سامح الصريطي ومحمد أبو داود.

وقال إن اسم أشرف عبد الغفور ما زال مثبتًا على لوحة الدار بصفته النقيب السابق إلى جانب اسمه بصفته النقيب الحالي، تقديرًا للدور الذي لعبه في تأسيس المشروع.