قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يشعر بالراحة خلال إقامته في دار كبار الفنانين، ويفضل قضاء وقته بعيدًا عن الضغوط والمشكلات، موضحًا أنه يتعامل مع هذه المرحلة من حياته بهدوء ورغبة في الحفاظ على راحته النفسية.

وأضاف في تصريحات لإسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، خلال حلقة خاصة من دار إقامة كبار الفنانين، أنه يقضي جزءًا كبيرًا من يومه في النوم، معتبرًا ذلك وسيلة للابتعاد عن الأشياء التي قد تزعجه.

وقال: «أنا لما هصحى هشوف حاجات كتيرة مؤذية، وأنا ما بحبش أضايق نفسي.. أنام»، مضيفًا: «بستمتع بعدم تبديد طاقتي، بستمتع بإني بحلم بأحلام جميلة، بستمتع ببُعدي عن البشر، بستمتع إن أنا إنسان سوي مع نفسي، وبعيد عن المشاكل تمامًا».

وأكد أنه ابتعد كذلك عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والأحداث اليومية، قائلًا: «ولا أتابع أي شيء في الحياة.. خالص».

وتحدث إسماعيل عن أحلامه المتكررة بأفراد أسرته الراحلين، قائلًا إنه يراهم في أحلامه ويشعر بوجود حوار بينهم وإن كان لا يسمعه، مرجعًا حضورهم المستمر في ذاكرته إلى ما كان يشعر به معهم من طمأنينة.

وقال: «لأن كان الأمان معاهم.. حقيقي، الدفء العاطفي والأمان معاهم».

وأشار إلى أنه يواصل القراءة والكتابة، موضحًا أن آخر ما قرأه كان كتابًا لبرتراند راسل عن السلام والمحبة، وأنه يفضل الاحتفاظ في ذهنه بالأعمال التي تحمل قيمة بالنسبة إليه.

وأعرب محيي إسماعيل عن رضاه عن إقامته في الدار، مؤكدًا أنه لا يشعر بافتقاد شيء، كما تحدث بروح مرحة عن علاقته بزملائه، ومن بينهم الفنان نبيل نور الدين، قائلًا إنهما يقضيان وقتًا في الضحك والمزاح، مضيفًا: «وأسخر من كل شيء».