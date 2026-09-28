قالت الإعلامية إسعاد يونس، إن دار رعاية كبار الفنانين تقدم نموذجًا مختلفًا عن الصورة التقليدية المرتبطة بدور الرعاية، معتبرة أن «أبسط احتياج هنا هو الونس»، إلى جانب توفير الأمان والراحة لكبار الفنانين وسط زملاء عاشوا معهم سنوات طويلة من العمل والذكريات المشتركة.

وأضافت في تصريحات ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، خلال حلقة خاصة من دار إقامة كبار الفنانين، أن ظروف الحياة تغيرت، وأصبح من الطبيعي أن يبحث الإنسان مع التقدم في العمر عن مساحة توفر له الراحة والأمان والصحبة، حتى مع وجود أبناء محبين وقريبين منه.

وأوضحت يونس أنها تجولت داخل الدار وشاهدت ما تضمه من مرافق وخدمات، بينها حمام السباحة وصالة الألعاب الرياضية وغرفة العلاج الطبيعي والمكتبة، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الفنانين والجمهور في زيادة محتويات المكتبة من خلال إهدائها الكتب.

ولفتت إلى أن النزلاء يتمتعون بحرية الخروج والعودة، ويشاركون في رحلات وأنشطة مختلفة، معتبرة أن الإقامة في مكان يوفر الرعاية والونس يمكن أن تكون اختيارًا مفهومًا لمن تغيرت احتياجاته وطبيعة حياته مع تقدم العمر.

وقالت إن وجود مكان آمن ومريح يساعد كذلك الأبناء على الاطمئنان إلى ذويهم، مضيفة أن الإنسان مع الوقت قد تصبح احتياجاته ومساحته الشخصية مختلفة عما كانت عليه في مراحل سابقة من حياته.