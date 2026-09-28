قال الفنان محيي إسماعيل، إنه يقضي جزءًا كبيرًا من يومه في النوم، موضحًا أنه يجد في ذلك راحة وابتعادًا عن الأشياء التي قد تزعجه، إلى جانب استمتاعه بالأحلام التي يراها خلال نومه.

وأضاف في تصريحات لإسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، خلال حلقة خاصة من دار إقامة كبار الفنانين، أنه يفضل الحفاظ على طاقته وراحته النفسية، قائلًا: «بستمتع بعدم تبديد طاقتي، بستمتع بإني بحلم بأحلام جميلة، بستمتع ببُعدي عن البشر، بستمتع إن أنا إنسان سوي مع نفسي».

وأوضح إسماعيل أنه يتجنب متابعة ما قد يدخله في حالة من التوتر أو الضيق، مضيفًا: «أنا لما هصحى هشوف حاجات كتيرة مؤذية، وأنا ما بحبش أضايق نفسي.. أنام».

وأشار إلى أنه ابتعد كذلك عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي والأحداث اليومية، مؤكدًا: «ولا أتابع أي شيء في الحياة.. خالص»، بعد فترة كان يهتم خلالها بالسوشيال ميديا ويرسل مقاطع فيديو لأصدقائه.

وتحدث محيي إسماعيل عن طبيعة الأحلام التي يراها، موضحًا أنها ترتبط في كثير من الأحيان بأفراد أسرته الراحلين، وقال: «أحلامي كلها وردية.. بحلم بأسرتي اللي توفت، وبشوفهم، وبيبقى فيه حوار بس مش مسموع».

وربط إسماعيل تكرار ظهور أسرته في أحلامه بالشعور الذي كان يجمعه بهم، قائلًا: «لأن كان الأمان معاهم.. حقيقي، الدفء العاطفي والأمان معاهم».