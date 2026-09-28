إسرائيل تسحب الصفة الدبلوماسية من دبلوماسيين هولنديين في رام الله بسبب حظر منتجات المستوطنات

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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد، سحب الصفة الدبلوماسية من الدبلوماسيين العاملين في مكتب تمثيل هولندا بمدينة رام الله، ردًا على قرار الحكومة الهولندية حظر استيراد منتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة، بحسب وكالة رويترز، إن الصفة الدبلوماسية الممنوحة للعاملين الهولنديين في مكتب رام الله ستنتهي خلال سبعة أيام.



ويأتي القرار الإسرائيلي بعد دخول الحظر الهولندي على المنتجات المرتبطة بالمستوطنات حيز التنفيذ، في إطار سياسة تتبناها لاهاي تجاه الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وتعتبر الحكومة الهولندية أن المستوطنات الإسرائيلية وتوسعها تخالف القانون الدولي، وكانت قد أعلنت العمل على إجراءات وطنية لمنع منتجات المستوطنات من دخول السوق الهولندية.



ولم تتضمن إفادة وزارة الخارجية الإسرائيلية التي نقلتها رويترز تفاصيل إضافية بشأن عدد الدبلوماسيين الذين يشملهم القرار أو تأثيره على عمل مكتب التمثيل الهولندي في رام الله.