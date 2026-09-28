إدخال مساعدات إنسانية وإغاثية من معبر رفح البري لصالح قطاع غزة

دفعت الجهات المختصة بقوافل شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية متعددة الأصناف، اليوم الاثنين، من معبر رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو العام الماضي حتى أمس الأحد، بلغت 39950 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تقدر بنحو 215 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية 2920 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 972 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.