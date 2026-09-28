قال السفير الأمريكي في بكين، ديفيد بيرديو، في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عرض على نظيره الصيني، شي جين بينج، شراء أسلحة أمريكية بينما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لصحيفة "نيويورك تايمز" أن "القانون الأمريكي يحظر بيع الأسلحة إلى الصين، ولا يوجد أي عرض أو خطة لبيع أسلحة إليها".

وقال بيرديو في مقابلة بثتها شبكة "فوكس نيوز"، إن المسألة أثيرت مجددا خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف "يواصل الرئيس ترامب القول: نحن نبيع الأسلحة لدول أخرى حول العالم. وفي إحدى المرات سأل الرئيس شي إذا كان يرغب في شراء بعضها".

وتابع "تستمر المناقشات بشأن مبيعات أخرى، ويتحدث ترامب والرئيس الصيني عن هذا الأمر في كل مرة يلتقيان فيها"، مؤكدا أن الموقف الأمريكي لم يتغير.

ونقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تعتزم بيع أسلحة إلى الصين.

وحذرت الصين تايوان في يونيو من أن السعي إلى الاستقلال "بالاعتماد على الولايات المتحدة أو عبر الوسائل العسكرية طريق مسدود".

وأقرت واشنطن في ديسمبر الماضي صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11,1 مليار دولار، قال بيرديو إنها "تفوق ما قدمه أي رئيس أمريكي آخر منذ العام 1979".

وخلال زيارته إلى واشنطن، جدد شي تحذيره لترامب بضرورة التحلي "بالحكمة والتروي" في ملف تايوان، داعيا الولايات المتحدة إلى إعلان معارضتها لاستقلال الجزيرة بشكل صريح.