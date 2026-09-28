بريطانيا تستجوب 5 اعتقلوا قرب قاعدة استخدمتها الولايات المتحدة للهجوم على إيران

تستجوب الشرطة البريطانية، اليوم الاثنين، خمسة رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب بعد إلقاء ‌القبض عليهم قرب قاعدة جوية استخدمتها الولايات المتحدة لشن غارات على إيران.

وألقت الشرطة القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد بعد أن تلقت بلاغا يفيد برؤية ثلاث شاحنات بيضاء كبيرة متجهة إلى قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في غرب إنجلترا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المشتبه بهم كانوا يعتزمون إلحاق "أضرار جسيمة" وإن السلطات البريطانية والأمريكية تحقق معهم.

وذكرت مُزارعة في المنطقة أنها أبلغت الشرطة بعد ⁠أن شاهدت مجموعة من "الملثمين" يركضون في الحقول.

وقال وزير الدفاع البريطاني، ويس ستريتنج، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين إنه لن يطلق تكهنات بشأن دوافع تحقيق لا يزال جاريا.

وكانت الحكومة البريطانية قد منحت الولايات المتحدة تصريحا باستخدام قاذفات قنابل متمركزة في فيرفورد لقصف مواقع الصواريخ الإيرانية التي تهاجم السفن ⁠في مضيق هرمز.

وذكرت الحكومة أن رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، يتلقى تقارير حول الواقعة، وألغى مشاركته في فعاليتين على الأقل في المؤتمر السنوي لحزب العمال أمس الأحد.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري قد حذر بريطانيا في يوليو من السماح للقاذفات الأمريكية ⁠بالانطلاق من قاعدة فيرفورد، وقال إن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات ستكون هدفا مشروعا.

وفي فيرفورد، فرضت الشرطة طوقا أمنيا يصل نطاقه إلى 400 متر حول القاعدة، وأجلت سكان 85 منزلا.

وشوهد روبوت لتفكيك القنابل أمس الأحد حول ⁠الشاحنات البيضاء الثلاث، في الوقت الذي تم فيه تشديد الإجراءات الأمنية في محيط القاعدة. وتم نشر أفراد من الشرطة المسلحة للحراسة عند المدخل الرئيسي، بينما استُخدمت آلات ضخمة لإغلاق نقاط وصول أخرى.

وجرى أيضا تشديد الإجراءات الأمنية في القواعد الأمريكية الأخرى في بريطانيا.