الاتحاد الأوروبي يجدد تفويض مهمتين لمعبر رفح ومساندة الشرطة الفلسطينية

جددت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تفويض مهمتين تدعمان موظفي الحدود والشرطة الفلسطينية، وذلك حسبما أوردته وكالة «رويترز».

وجرى تمديد تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح وبعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية لمدة تسعة أشهر حتى نهاية يونيو 2027.

وتعد بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على معبر رفح «بعثة مدنية غير تنفيذية» تعمل بموجب السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي (CSDP)، والتي أنشئت في نوفمبر من العام 2005 لدعم تنفيذ اتفاقية التنقل والوصول بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتوفر البعثة وجودًا محايدًا كطرف ثالث على معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر. ويتمثل دورها في المساعدة على بناء الثقة بين الطرفين، ودعم التنسيق بين الأطراف كافة، والمساهمة في قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة المعبر بفعالية من الجانب الفلسطيني.