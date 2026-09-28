التحقيق مع سيدة حاولت غسل 15 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه سيدة لغسلها 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

وذكرت وزارة الداخلية أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والدراجات النارية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.