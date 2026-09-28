جهاز شئون البيئة بالإسكندرية يواصل جهوده لتنظيف الجزر البحرية بالمتوسط من المخلفات البلاستيكية

-عوض: إعادة تدوير المخلفات المرفوعة من جزيرة نيلسون بأبوقير للاستفادة الاقتصادية منها

واصل الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية فعاليات تنظيف الجزر البحرية بالبحر المتوسط بعدة حملات مكبرة تم خلالها تنظيف جزيرة نيلسون بأبوقير، التي تعد أحد أهم المعالم التاريخية داخل البحر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لتنظيف البيئة، بحضور الدكتور سامح رياض رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا ومنسق برنامج الأمم المتحدة لرصد وتقييم التلوث فى البحر المتوسط، وبمشاركة 65 متطوعا من جمعية "خليك إيجابى وفريق بانلاستيك".

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات التى ينفذها فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية تهدف إلى تطهير الجزيرة من المخلفات الصلبة وخاصة البلاستيكية التى تراكمت عليها فى الفترات السابقة بسبب الرحلات وأعمال الصيد والتى تقذفها النوات والرياح إلى مياه البحر وتخرج على الشواطئ المصرية مما يؤثر سلبا على البيئة وصحة الإنسان .

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرع الإسكندرية تمكن خلال الفعاليات من رفع كمية كبيرة من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشباك الصيد القديمة والأخشاب التاريخية التى تراكمت على الجزيرة فى فترات سابقة، وقد تم توجيه هذه المخلفات بعد فرزها إلى مصانع إعادة التدوير للاستفادة منها اقتصاديا.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن تنفيذ تلك الحملات يأتى فى إطار وفاء مصر بإلتزاماتها الدولية لاتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر المتوسط والمناطق الساحلية من التلوث والتى تترأس مصر مكتبها التنفيذى لدورته الحالية، حيث تشير التقارير العلمية أن وصول المخلفات البلاستيكية إلى مياه البحر وتحللها التدريجى البطئ قد ينتج عنه خروج جزيئات كيميائية دقيقة قد تصل إلى الكائنات البحرية والأسماك ومنها إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية؛ مما يتسبب في أخطار صحية كبيرة.