إيران تتقدم بشكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي احتجاجا على العقوبات الأمريكية

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تقديم شكوى رسمية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إلى منظمة الطيران المدني الدولي، احتجاجًا على القيود المفروضة على قطاع الطيران الإيراني.

وقال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، أبوذر شيرودي، إن المنظمة تتابع، بالتعاون مع الجهاز الدبلوماسي، الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لإزالة العقبات أمام استئناف الرحلات الجوية على المسارات التي كانت تعمل سابقًا.

وأوضح شيرودي، أن الشكوى المقدمة إلى منظمة الطيران المدني الدولي تتضمن اعتراض إيران على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطيران، إلى جانب وثائق تتعلق بالاضطرابات التي طرأت على حركة الرحلات.

وأضاف أن رحلات الربط عبر مراكز الطيران الإقليمية، ومنها إسطنبول، استُخدمت بديلًا عن الرحلات المباشرة إلى أوروبا منذ فرض القيود عليها، ولا يزال هذا المسار قائمًا.

وأشار شيرودي، إلى أن المنظمة تتابع أيضًا إعادة تشغيل بعض المسارات التي توقفت مؤقتًا نتيجة التطورات الإقليمية والظروف المرتبطة بالحرب، معربًا عن أمله في استئناف الرحلات مع تراجع التوترات واستمرار المساعي الدبلوماسية.

وتسببت العقوبات الأمريكية الموسعة على قطاع الطيران الإيراني في توقف ما بين 80 و90 في المئة من الرحلات الجوية الخارجية من إيران وإليها، فيما توقفت الشركات عن بيع التذاكر للعملاء سواء من داخل أو خارج البلاد.

ودخل الحظر الأمريكي للتعامل مع شركات الطيران الإيرانية حيز التنفيذ في منتصف ليل الأربعاء الـ23 من سبتمبرالجاري، متضمنًا عقوبات تستهدف منع تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقديم خدمات الهبوط أو بيع التذاكر تحت تهديد الاستبعاد من نظام الدولار.

وفي تصريحات حديثة، كشف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن توقف النسبة الكبرى من الرحلات الخارجية لإيران (بين 80 و90 في المئة) إثر اتساع العقوبات لتشمل 27 شركة طيران وشبكات ووسطاء أجانب، وهدد بفرض عقوبات صارمة على أي جهة تزود الطائرات الإيرانية بالوقود أو تقدم لها خدمات الهبوط.