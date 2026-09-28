الخارجية الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الدبلوماسيين الهولنديين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين، بما فيها القدس، وما يترتب عليها من عقبات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين.

وأعربت عن رفضها لما تقوم به سلطات الاحتلال من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير في مواقفها، والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين، بما يتيح لها مواصلة انتهاكاتها بعيدًا عن الرقابة والشهود، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشادت بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين ومملكة هولندا، مؤكدة دعمها لمواقف هولندا وغيرها من الدول التي بدأت باتخاذ خطوات عملية لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية الأرض والشعب، والدفاع عن حل الدولتين في مواجهة الاستيطان الاستعماري، واتخاذ الإجراءات اللازمة استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334، والفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ذات الصلة.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى اتخاذ موقف مشترك، وعدم ترك الدول والمؤسسات الدولية وحيدة في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقها وبحق دبلوماسييها والعاملين فيها في دولة فلسطين المحتلة.