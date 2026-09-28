إن بي سي نيوز: إصابة 8 جنود أمريكيين في هجوم إيراني قبل أسبوعين

- الهجوم استهدف سفينة تابعة للولايات المتحدة بصاروخ كروز في مضيق هرمز

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، الاثنين، إن 8 من مشاة البحرية الأمريكية أصيبوا في هجوم شنته إيران قبل أسبوعين في مضيق هرمز.

ونقلت الشبكة عن 3 مسئولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم، قولهم إن إيران استهدفت في 14 سبتمبر الجاري سفينة تابعة للولايات المتحدة بصاروخ كروز في مضيق هرمز.

وأشارت إلى إصابة 8 من مشاة البحرية على متن السفينة بجروح طفيفة وتضررهم من الدخان الناجم عن الانفجار.

وذكرت أن الجنود عادوا لاحقا إلى أداء مهامهم.

وتستهدف إيران أي سفينة تحاول عبور مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، دون التنسيق معها أو لدى مرورها في مسار غير الذي تحدده.

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويعد مضيق هرمز أحد أبرز بنود التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، ويدعي الطرفان سيطرتهما على المضيق ويتمسكان بمواقف متباينة بشأن إدارة حركة الملاحة فيه.