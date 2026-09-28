 سمير عثمان ومحمد طه يشرفان على حكام دورة شمال أفريقيا للشباب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سمير عثمان ومحمد طه يشرفان على حكام دورة شمال أفريقيا للشباب

أحمد زاهر
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 2:01 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 2:01 م

 يشارك الحكمان المصريان سمير محمود عثمان ومحمد طه في إعداد وتأهيل الحكام المشاركين في دورة شمال أفريقيا للمنتخبات تحت 20 عامًا، المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية منافسات الدورة خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2026، بمشاركة منتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

ويتولى سمير محمود عثمان مهمة المحاضر ضمن أعضاء لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا، بينما يشارك محمد طه في الدورة مسؤولًا عن اللياقة البدنية للحكام، ضمن برنامج إعدادهم للمباريات.

وكان منتخب مصر للشباب قد استهل مشواره في التصفيات بالفوز على منتخب ليبيا بهدفين دون رد، في مستهل منافساته بالدورة المقامة في الإسماعيلية.


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