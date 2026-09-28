وزير البترول: نحرص على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين

قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضع تعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وفتح آفاق استثمار جديدة في مقدمات أولويات الدولة المصرية.

وأكد خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح منتدى مصر للتعدين، اليوم الاثنين، أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعدين متكامل، موضحًا أنها تمتلك ثروة جيولوجية متنوعة.

وأشار إلى أن مصر لديها فرص واعدة للبحث والاستكشاف عن الذهب والنحاس والنيكل والكوبلت والمعادن النادرة، كما أنها تتسم بامتلاك مصادر الطاقة المتنوعة، وشبكة متطورة من الطرق والبنية الأساسية.

وأوضح وزير البترول، أن تلك المقومات تمنح مصر أساسًا قويًا لبناء قطاع تعدين أكثر تكاملًا وقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وذكر أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على التشريعات، بل يحتاج إلى الاستماع المباشر إلى المستثمرين أنفسهم.

ولفت إلى حرص الوزارة، على استطلاع آراء المستثمرين من مختلف الأسواق التعدينية، للوقوف على احتياجاتهم، والتحديات التي تواجههم، وتذليل أي عقبات أمامهم.

وأضاف: «انطلاقًا من هذا الحوار تم إطلاق حزمة من الحوافز والإجراءات التي تستجيب بصورة مباشرة لما طرحه المستثمرون، وتستهدف بيئة أكثر تنافسًا وجاذبية».

وفي سياق متصل، تحدث وزير البترول عن منجم السكري - أحد أكبر مناجم الذهب عالميًا – باعتباره نموذجًا حيًا على ما تحتويه مصر من ثروات تعدينية واعدة.

وشدد على أن «ما تمتلكه مصر من إمكانات تعدينية يتيح لها تحقيق نتائج أكبر بكثير خلال المرحلة المقبلة»، مضيفًا: «هدفنا ليس فقط زيادة الإنتاج، بل تعظيم القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%، ورفع حجم الاستثمار».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد جانبًا من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تفقد بعد ذلك معرض مصر للتعدين، حيث تفضل بدايةً بقص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات: كابيتال دريلنج، والسويدي إليكتريك، وأنجلو جولد أشانتي.