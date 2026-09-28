الرئاسة الفلسطينية: اقتحامات الأقصى تصعيد خطير ولن تمنح الاحتلال أي شرعية

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من خطورة التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، مؤكدا أن استمرار اقتحامات المستعمرين المتطرفين ووزراء حكومة الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، للمسجد الأقصى المبارك يمثل "محاولة فاشلة" لفرض وقائع جديدة لن تمنح الاحتلال أي شرعية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، مساء الاثنين، أن هذه الاقتحامات الاستفزازية والمدانة تعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وحكومة الاحتلال تحاول فرض سياسة الأمر الواقع تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وشدد أبو ردينة على أن هذه الممارسات لن تُغيّر من الحقيقة الثابتة بأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، مؤكدا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ولا يقبل القسمة أو الشراكة تحت أي ظرف.

وحمَل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه السياسات، والتي ستدفع المنطقة بأسرها نحو مزيد من التوتر والانفجار.

واختتم بالتأكيد أن "الإجراءات الإسرائيلية لن تصنع حقا أو شرعية في مدينة القدس المحتلة، حيث ينام التاريخ تحت أرض مثقلة بالهموم والآلام والقدسية، ولن تنجح في زحزحة الحق الفلسطيني الثابت في القدس كعاصمة لدولتنا المستقلة".