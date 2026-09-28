سنتكوم: تصريحات الحرس الثوري بشأن إحكام السيطرة على مضيق هرمز ادعاء غير صحيح

قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» إن تصريحات الحرس الثوري الإيراني بشأن إحكام السيطرة على مضيق هرمز «ادعاء غير صحيح».

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، أن إيران لا تمتلك أسطولًا بحريًا «لأن القوات الأمريكية أغرقته».

وأشارت إلى أن «إيران لا تسيطر على هرمز بدليل مرور آلاف السفن البحرية، بالإضافة إلى أكثر من مليار برميل من النفط، خلال الأشهر القليلة الماضية».

وفي وقت سابق، قال مساعد قائد الجيش الإيراني للشئون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، إن مناطق غرب مضيق هرمز والمضيق ذاته والخليج تخضع للسيطرة الكاملة للبحرية التابعة للحرس الثوري.

وأضاف أن القوة البحرية للجيش تسيطر بشكل كامل على شرق مضيق هرمز وشمال المحيط الهندي، مشيرًا إلى الوضع في شمال بحر عُمان شرق المضيق، حيث لا يُسمح لأحد بمحاولة العبور.