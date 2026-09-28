مسئول عراقي: مطار النجف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة

قال السفير العراقي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ياسر عبد الزهراء الحجاج، اليوم الاثنين، إن مطار النجف الأشرف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة.

وقال عبد الزهراء، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء، علي الزيدي، تبذل جهوداً متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين الجارين العراق وإيران».

ونفى صدور أي قرار عن الحكومة بإيقاف الرحلات مع إيران، موضحًا أن «شركات الخدمات الأرضية الأجنبية امتنعت عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية».

وأعلنت الحكومة العراقية، السبت، عن إجراء حوار مباشر مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، صباح اليوم: «نظرًا للإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة، بما فيها مطارات العراق، فإن الحكومة العراقية تجري حوارًا مباشرًا مع الجانب الامريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الاجراءات، بما يسمح باستئناف الرحلات الجوية، لدواعٍ إنسانية، تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين».

وأشار إلى أن «الحكومة العراقية تعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتؤكد أن استمرار الأزمات يزيد المشهد تعقيدًا، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار والتفاوض وصولًا إلى حلول تنهي الأزمة والصراعات الراهنة، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة».

وقالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات على أي شركات عالمية تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية بعد 23 سبتمبر، بهدف إيقاف أسطول الطيران المدني الإيراني بالكامل في جميع أنحاء العالم.

وتضم إيران ما مجموعه 27 شركة طيران، إلا أن معظمها يقتصر على تسيير رحلات داخلية. وتتولى الشركتان الرئيسيتان، وهما شركة «إيران إير» الوطنية وشركة «ماهان إير» الخاصة، تسيير معظم الرحلات الخارجية في الظروف العادية، وتكون وجهاتها في الغالب دولا مجاورة، بالإضافة إلى روسيا والصين.