رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير بنما لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، سفير بنما بالقاهرة، ريكاردو إيساث؛ لبحث سُبل دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المنطقة ومجتمع الأعمال في بنما، استنادا إلى العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين، ومناقشة أطر الشراكة الاستراتيجية ومستجدات الملفات ذات الاهتمام المشترك.

أكد شيخون حرص المنطقة على تعزيز أواصر التعاون مع الجانب البنمي، مضيفا أن تلك المباحثات تجرى استكمالا لخطوات الشراكة الناجحة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كولون الحرة البنمية، والتي تعكس التوجه نحو توفير فرص التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات اللوجستية والصناعية، والاستفادة من المزايا التنافسية للجانبين، خاصة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل بوابات استراتيجية ونقطة ارتكاز محورية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية عبر موانئها المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط ومناطقها التكاملية، بينما تتيح بنما منافذ رئيسية وهامة للسوق اللاتينية التي تضم مئات الملايين من المستهلكين، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية للتغلب على التحديات الجيوسياسية الراهنة.

من جهته، أعرب السفير البنمي عن تقديره لعمق العلاقات الثنائية، موضحا أن الزيارة تجرى ضمن التمهيد للزيارة المرتقبة لوزير خارجية بنما إلى مصر، والتي تتضمن زيارة خاصة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التطور الهائل والقفزات التنموية الكبرى التي شهدتها المنطقة، والتي أكسبتها شهرة ومكانة عالمية مرموقة كمركز اقتصادي ولوجستي رائد.

ووجه السفير الدعوة لرئيس المنطقة لزيارة بنما خلال النصف الأول من العام المقبل، لبحث آفاق جديدة للشراكة والتكامل الاستثماري بين قطاعات الأعمال بالبلدين.