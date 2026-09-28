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ذكرت قناة إن.تي.في، أن محكمة تركية أدانت اليوم الاثنين الممثل الكوميدي دنيز جوكتاش بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنها أمرت بالإفراج عنه بعد قضائه ما يقرب من ثلاثة أشهر رهن الاحتجاز.

وسُجن جوكتاش البالغ من العمر 32 عاما في أوائل يوليو تموز على ذمة المحاكمة بعد فتح تحقيق بشأن تعليقات أدلى بها خلال عرض كوميدي في إسطنبول تضمنت إشارات إلى الرئيس أردوغان والقرآن ورئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، وفق وكالة رويترز.

وسرعان ما انتشر العرض على نطاق واسع عبر الإنترنت، بعدما حصد أكثر من 15 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب وانتشر على نطاق واسع عبر منصة إكس وإنستجرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقالت "إن.تي.في"، إن جوكتاش حكم عليه بالسجن لمدة 11 شهرا و20 يوما بتهمة "إهانة الرئيس"، وسبعة أشهر و15 يوما بتهمة "التحريض العلني على الكراهية والعداوة".

وعادة ما يفرج عن المدانين بشروط بعد قضاء فترة معينة من مدة عقوبتهم. ونفى جوكتاش التهم الموجهة إليه.

وتجمع العشرات من مؤيديه أمام مبنى محكمة جاجليان الرئيسية في إسطنبول مطالبين بالإفراج عنه.