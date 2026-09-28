مجلس النواب اليمني يوافق على إعلان التعبئة العامة

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وافق مجلس النواب اليمني اليوم الاثنين، على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إعلان التعبئة العامة، في ظل استمرار المواجهات مع جماعة الحوثيين والتطورات العسكرية التي تشهدها البلاد.

وجاء القرار خلال اجتماع موسع للمجلس عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، لمناقشة التطورات الجارية على الساحتين الوطنية والإقليمية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"سبأء".

واستعرض المجلس مذكرة العليمي بشأن طلب الموافقة على إعلان التعبئة العامة، والتي تضمنت مبررات مرتبطة بمواجهة التصعيد الحوثي، وحماية المواطنين، والدفاع عن النظام الجمهوري والشرعية الدستورية، وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

ونص قرار المجلس على الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة إعلان التعبئة العامة، على أن يتم تنفيذها وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة، بما فيها قانون الاحتياط العام وقانون إنشاء مجلس الدفاع الوطني وقانون الدفاع المدني.

كما نص القرار على أن يبدأ سريان التعبئة العامة من تاريخ إعلانه، وينتهي بزوال الأسباب الداعية إلى إعلانه.

وأكد المجلس أن قراره يأتي في ظل ما وصفها بالظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، داعيا إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني، والعمل بتنسيق كامل مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

كما جدد مجلس النواب إدانته للاعتداءات الحوثية التي استهدفت السعودية، معتبرا أن استهداف أمن الدول وسيادتها وتهديد سلامة أراضيها يمثل تصعيدا يطال الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وثمن المجلس الدعم الذي تقدمه السعودية والتحالف العربي للحكومة اليمنية، "ودورها في دعم الشعب اليمني ومساندته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب".

ويأتي قرار مجلس النواب بعد خطاب للعليمي في 25 سبتمبر الجاري، دعا فيه إلى "التعبئة العامة والنفير الوطني"، في ظل تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في عدد من الجبهات.