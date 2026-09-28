الجزائر أمام الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل قتل المدنيين في غزة وتسعى لتقسيم الصومال

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الاثنين، إن إسرائيل تسعى إلى تقسيم الصومال، وتواصل قتل المدنيين الفلسطينيين، وتتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا دعم بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة «مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس».

جاء ذلك في كلمة ألقاها عطاف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81، التي تختتم أعمالها اليوم في نيويورك، بعدما انطلقت في 22 سبتمبر الجاري.

وأشار عطاف في كلمته إلى أن العالم يشهد تعاظمًا للأزمات وتراجعًا للثقة بين الدول، وعودة منطق القوة «لفرض نفسه متجاهلًا التوافق».

وأدان وزير الخارجية الجزائري «الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في سوريا ولبنان»، كما أدان «سعي إسرائيل لتقسيم الصومال».

وقال إن إسرائيل تواصل قتل المدنيين الفلسطينيين وتتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الساري منذ أكتوبر 2025، مؤكدًا دعم بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة «مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس».

ودعا عطاف إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة، معتبرًا أن ذلك «أصبح ضرورة تفرضها التحولات العميقة التي يشهدها العالم والحاجة إلى نظام دولي أكثر عدلًا وتمثيلًا».

وفي الشأن الإقليمي، قال عطاف إن بلاده تتابع بقلق التصعيد في منطقة الخليج، مشددًا على ضرورة خفضه حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها.