التحقيق في وفاة شاب داخل مسكنه في ظروف غامضة بالمنيا

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تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان شاب داخل مسكنه في ظروف غامضة.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم عبد الوهاب أبو طالب، مفتش مباحث قسم أول وثان المنيا، يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب داخل مسكنه الكائن بمنطقة كفر المنصورة بمدينة المنيا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وفاة «محمد - ا - ص»، 28 سنة، والمقيم بمنطقة كفر المنصورة بمدينة المنيا.

وكشف مصدر طبي أن المتوفى كان يعاني من مرض نقص المناعة ومرض آخر، وأن سبب الوفاة فشل في التنفس، فيما كشف مصدر أمني أن المتوفى كان يتعاطى المواد المخدرة.

وجارٍ نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الصدر بمدينة المنيا، وتحرير المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات والعرض على النيابة العامة.



