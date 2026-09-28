الشرطة البريطانية: الإفراج بكفالة عن 5 أشخاص تم اعتقالهم قرب قاعدة جوية

قالت الشرطة البريطانية اليوم الاثنين، إن 5 شباب بريطانيين اعتقلوا بتهم تتعلق بالمتفجرات والإرهاب بالقرب من قاعدة جوية تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا، تم إطلاق سراحهم بكفالة اليوم الاثنين.

وقال محققو مكافحة الإرهاب إنهم يحققون في "خطوط تحقيق متعددة"، بما في ذلك ما إذا كان هناك صلة بإيران.

واعتقل الـ5 أمس الأحد، بعدما شوهدت ثلاث شاحنات بالقرب من قاعدة "راف فيرفورد" البريطانية التي تستخدمها القاذفات الأمريكية منذ عقود في الصراعات بالشرق الأوسط.

ولم يتوصل المحققون بعد إلى ما إذا كان الحادث يعد هجوما يحظى بدعم دولة. ويجري التحقيق بشأن وجود صلة محتملة بإيران أو روسيا أو مجموعات مسلحة غير مدعومة من دولة. كما كانت قاعدة "راف فيرفورد" محور احتجاجات من نشطاء مناهضين للحرب.

وكان قد تم احتجاز الخمسة المشتبه بهم، الذين لم يتم الكشف عن اسمائهم، في البداية للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات، ولاحقا تم إلقاء القبض عليهم للاشتباه في إعدادهم لتنفيذ عمل إرهابي.

وقالت الشرطة إن جميع المشتبه بهم من المواطنين البريطانيين من لندن وفي العشرينات من عمرهم.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا لورانس تايلور إن المشتبه بهم يواجهون ظروفا صارمة وسوف "يظلون قيد التحقيق تماما بينما نقوم باستكشاف خطوط متعددة للتحقيق".

من جانبها نفت إيران تورطها في المؤامرة. وقالت السفارة الإيرانية في لندن في بيان إنها "ترفض بشكل قاطع وتدين بشدة التكهنات الأخيرة التي لا أساس لها والتي تحمل نوايا خبيثة" على خلفية الواقعة.

وتم إجلاء السكان من 85 منزلا في قرية ويلفورد بالقرب من القاعدة أمس الأحد، كما استخدم خبراء تفكيك القنابل العسكريين روبوتا لفحص ثلاث شاحنات بيضاء. ولم يتمكن سكان القرى من العودة إلى منازلهم حتى صباح اليوم، كما لم يتم نقل الشاحنات.