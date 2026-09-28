مدرب جنوب السودان يتحدى مصر: سنقاتل ولا توجد منتخبات صغيرة

رفع كريستيان نسينجي، المدير الفني لمنتخب جنوب السودان، راية التحدي قبل مواجهة مصر، مؤكدًا أن فريقه لن يدخل المباراة من أجل الظهور فقط، وإنما يسعى لإثبات قدرته على منافسة المنتخبات الكبيرة وتحقيق حلم التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويستعد منتخب جنوب السودان لمواجهة مصر غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى البطولة، بعدما خسر مباراته الأولى أمام مالاوي بنتيجة 2-1، بينما تعادل منتخب مصر مع أنجولا دون أهداف في الجولة الافتتاحية.

وشدد نسينجي على أن طريق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا يفرض على منتخب بلاده مواجهة أصحاب الخبرات والإنجازات في القارة، مؤكدًا أن الاحتكاك بالمنتخبات الكبيرة يمثل فرصة لجنوب السودان من أجل التطور وإثبات أحقيته بالمنافسة.

وقال المدير الفني: "إذا أردنا التأهل إلى أمم إفريقيا، فعلينا أن نواجه المنتخبات التي فازت باللقب 7 مرات، ومن توجت به مرتين، ومن حققت اللقب مرة واحدة"، في إشارة إلى أهمية مواجهة المنتخبات صاحبة التاريخ الكبير في القارة.

وأضاف أن منتخب جنوب السودان يحتاج إلى إثبات جدارته وحجز مكانه بين كبار القارة، مؤكدًا أنه لا توجد منتخبات صغيرة في كرة القدم، وأن التطور يأتي من خلال مواجهة أفضل المنافسين.

وأوضح نسينجي أن فريقه قادر على إيقاف أقوى اللاعبين من خلال العمل الجماعي، مشددًا على أن لاعبيه سيدخلون مواجهة مصر بثقة كبيرة، وسيقاتلون من أجل القميص والمنتخب وكأنهم جنود داخل الملعب.

واستشهد المدرب بتجربة منتخب الرأس الأخضر، الذي سبق له مواجهة منتخبات قوية في كأس العالم، مؤكدًا أن الفوارق على الورق لا تمنع أي فريق من تقديم مستويات قوية أمام المنافسين الكبار.

كما شدد على أهمية التعامل مع الأخطاء بشكل جماعي، رافضًا فكرة معاقبة اللاعب أو استبعاده لمجرد ارتكابه خطأ أدى إلى استقبال هدف، لأن ذلك سيجعل أي لاعب معرضًا للاستبدال بمجرد وقوعه في خطأ.

واختتم نسينجي بالتأكيد على أن كرة القدم لعبة جماعية، وأن الجهاز الفني مطالب بدعم لاعبيه ومنحهم الثقة، خاصة قبل مواجهة قوية بحجم منتخب مصر، الذي يسعى بدوره لتحقيق انتصاره الأول في التصفيات.