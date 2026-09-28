مجلس إدارة إنفيديا يرفع قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 150 مليار دولار

وافق مجلس إدارة شركة صناعة الرقائق الإلكترونية العملاقة إنفيديا على زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار 150 مليار دولار، حيث تتوقع الشركة نمو قوي في إيراداتها بفضل الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وقالت الشركة في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم، إن زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم سترفع قيمته الإجمالية إلى 235 مليار دولار ليصبح أكبر برنامج إعادة شراء أسهم على الإطلاق.

تستخدم الشركات آلية إعادة شراء الأسهم جزئيا" لمنح المستثمرين عوائد نقدية ودعم سعر السهم في السوق. كما أن أرباح السهم الواحد قد تزيد مع انخفاض عدد الأسهم الفعلية بعد تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم. وفي الوقت نفسه تشير إعادة شراء الأسهم إلى ثقة إدارة أي شركة في آفاقها المالية.

من ناحيته، قال جينسين هوانج مؤسس إنفيديا ورئيسها التنفيذي: "نمو إنفيديا يأتي مدفوعا بالتحول الذي يحدث مرة كل جيل نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتسارعة.. تدفقاتنا النقدية تمنحنا القدرة على الاستثمار في التقنيات التي تدفع هذا التحول وتعيد الأرباح للمساهمين. هذا التفويض يعكس ثقتنا في استمرار تفوقنا على المدى الطويل".

وفي حين ارتفع سعر سهم إنفيديا خلال تعاملات صباح اليوم بنسبة 3ر2%، ارتفع السهم بنحو 24% منذ بداية العام الحالي.