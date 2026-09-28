مطار كاتانيا في صقلية يمدد القيود على الرحلات الجوية بسبب رماد بركان جبل إتنا

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مدد مطار كاتانيا في صقلية القيود على الرحلات الجوية اليوم الاثنين، بسبب سحابة رماد كثيفة من بركان جبل إتنا القريب والتي عطلت حركة الطيران منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقال المطار، وهو الأهم في الجزيرة الإيطالية، إن شركات الطيران تنقل الركاب إلى مطارات أخرى بصقلية مثل باليرمو أو كوميسو بسبب القيود المفروضة على رحلات المغادرة والتي من المقرر أن تستمر حتى منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش).

وتعد الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط وجهة شهيرة لقضاء العطلات، لكن السياح واجهوا اضطرابات لعدة أشهر بسبب الرماد البركاني المنبعث من إتنا، والذي أجبر مطار كاتانيا بشكل متكرر على تقييد الرحلات الجوية.

ويعد البركان الموجود في الجزيرة الإيطالية هو الأكثر نشاطا في أوروبا. وينبعث الرماد حاليا من فوهة البركان الشمالية الشرقية وتحمله الرياح جنوبا.

وأفاد المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين بتكون سحابة من الدخان لونها بني مائل إلى الأحمر فوق البركان، قد يصل ارتفاعها أحيانا إلى 4 كيلومترات.