 السودان أمام الأمم المتحدة: يجب وقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح الدعم السريع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان أمام الأمم المتحدة: يجب وقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح الدعم السريع

وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم
وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم
إسطنبول - الأناضول
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 7:46 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 7:46 م

طالب السودان، الاثنين، بوقف التدخلات الخارجية ونزع سلاح «قوات الدعم السريع» لتحقيق السلام في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سالم: «يجب وقف التدخلات الخارجية وتفكيك المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) ونزع سلاحها لتحقيق الاستقرار في البلاد».

وأضاف: «كان مقررًا أن يقف أمامكم اليوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إلا أن الدولة المضيفة (الولايات المتحدة) حالت دون ذلك بعدم إصدار تأشيرة الدخول».

وطالب سالم بإجراء تحقيق أممي بشأن منع واشنطن البرهان من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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