رئيس وزراء لبنان يدعو واشنطن لتفعيل الإطار الثلاثي وانسحاب إسرائيل

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الاثنين، إلى تفعيل «الإطار الثلاثي» بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقر الوزارة بواشنطن، بحضور وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، وسفيرة لبنان ندى معوض، والسفير الأمريكي لدى بيروت ميشال عيسى.

وجرى خلال اللقاء «بحث التطورات في لبنان والمنطقة، ومسار استعادة لبنان سيادته كاملة»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية.

وشدد سلام على «ضرورة الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي (...) بما يؤدي إلى استعادة لبنان كامل سيادته، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها».

وأكد سلام «أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق الإطار، بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح»، وفق البيان ذاته.

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 26 يونيو الماضي بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن، على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى «حزب الله».

ونص الاتفاق أيضًا على اعتماد مبدأ المناطق التجريبية لتنفيذ بنوده، إلا أنه لم يُطبق سوى على 3 بلدات في جنوب لبنان، هي فرون وصريفا وزوطر الغربية في قضاء النبطية، فيما لا تزال أكثر من 50 بلدة محتلة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال الحرب الأخيرة بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.