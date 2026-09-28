إيران تسجن نائبا متشددا على خلفية مقال انتقد فيه رئيس البرلمان

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ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن رجل الدين المحافظ النافذ النائب بالبرلمان حميد رسائي، الذي ينتمي إلى التيار المتشدد في البرلمان الإيراني، قد صدر بحقه حكم بالسجن.

ووفقا لوكالة إرنا، جرى نقل رسائي أمس الأحد إلى قسم خاص برجال الدين في سجن إيفين سيء السمعة بالعاصمة طهران.

وأفاد موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، بأن رسائي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر.

وتعود قضية رسائي إلى مقال نشر في أوائل عام 2024 في صحيفة أسبوعية محافظة يرأس تحريرها.

ووفقا للإعلام الإيراني، تمحور المقال، الذي حمل عنوان "تلاعب قاليباف بالوثائق البرلمانية!"، حول اتهامات تفيد بأن رئيس البرلمان النافذ محمد باقر قاليباف قام بالتلاعب بالقرارات.