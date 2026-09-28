معلول وساسي يقودان تشكيل تونس أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

كشف الجهاز الفني لمنتخب تونس عن التشكيل الذي يخوض به مواجهة بوتسوانا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويعتمد المنتخب التونسي على أيمن دحمان لحراسة المرمى، بينما يضم خط الدفاع كلًا من علي معلول، منتصر الطالبي، آدم عروس ومحمد نصراوي.

وفي وسط الملعب، يتواجد عيسى العيدوني إلى جانب فرجاني ساسي وأنس بن سليمان، فيما يقود إسماعيل العربي وحازم المستوري وسيف الله اللطيف الخط الهجومي لنسور قرطاج.

ويدخل المنتخب التونسي اللقاء بحثًا عن تحقيق انتصاره الأول في التصفيات، وحصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقفه في سباق التأهل إلى البطولة القارية.

في المقابل، يتطلع منتخب بوتسوانا إلى استغلال المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب التونسي، من أجل تحسين موقفه في المجموعة.

وكان المنتخب التونسي قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل مع أوغندا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى.