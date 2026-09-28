نائب رئيس الضرائب العقارية عن مواجهة صعوبة دخول الموقع الإلكتروني: فتحنا منافذ بالأندية وأجهزة المدن الجديدة

قال الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تتابع شكاوى المواطنين بشأن وجود صعوبة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني للضرائب العقارية، موضحًا أن اقتراب الموعد النهائي لسداد الضريبة في 30 سبتمبر الجاري أدى إلى زيادة كبيرة في الإقبال على البرنامج.

وأضاف السيد، عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي، على قناة «الحدث اليوم»، اليوم الاثنين، أن المصلحة فتحت منافذ في الأندية وأجهزة المدن الجديدة لتيسير حصول المواطنين على الخدمة.

وأشار إلى أن التطبيق الإلكتروني، مثل أي تطبيق يتم إطلاقه، يخضع لعمليات تحسين وتطوير متكررة للوصول إلى أفضل مستوى يمكن استخدامه من جانب المواطنين.

وأكد أن المصلحة تعمل حاليًا مع المطور التكنولوجي على معالجة الوضع القائم بالتطبيق، مشيرًا إلى أن الخدمة ستشهد مزيدًا من التحسن خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه منذ إطلاق التطبيق الإلكتروني للضرائب العقارية في 15 يونيو الماضي، يتم العمل يوميًا على تحسين الخدمة من خلال استقبال ملاحظات المواطنين والاستجابة لها.

وأضاف أن هناك فرق عمل منتشرة على مستوى المحافظات لرصد الشكاوى والمقترحات، ومناقشتها مع المطور التكنولوجي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حينه.