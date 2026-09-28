كولومبيا تصدر أحكاما مشددة بحق قادة متمردي جيش التحرير الوطني بتهمة تجنيد الأطفال

أصدر قاضٍ، اليوم الإثنين، أحكاما غيابية بالسجن بحق 11 قائدا بأكبر جماعة متمردة ما زالت نشطة في كولومبيا، على خلفية تورطهم في تجنيد 60 طفلا ضمن صفوفهم في الفترة بين عامي 2004 و2018.

وأُدين قادة جيش التحرير الوطني بتجنيد أطفال وفتيات تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاما في صفوف الجماعة.

وأشار الادعاء إلى تعرض بعض الفتيات للاعتداء الجنسي.

وتراوحت أحكام السجن الصادرة بحق قادة المتمردين بين 11 و20 عاما.

يُذكر أن بعض هؤلاء القادة شاركوا مؤخرا في محادثات السلام مع الحكومة الكولومبية.

وجرت محاكمتهم غيابياً لعدم تمكن الحكومة الكولومبية من إلقاء القبض عليهم.