الكونغو الديمقراطية تهزم زيمبابوي وتواصل تصدر مجموعتها في تصفيات أمم إفريقيا

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حسم منتخب الكونغو الديمقراطية مواجهته أمام زيمبابوي لصالحه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وافتتح يوان ويسا التسجيل لصالح الكونغو الديمقراطية، قبل أن يضيف صامويل موتوسامي الهدف الثاني، فيما قلص مارشال مونيتسي الفارق لمنتخب زيمبابوي، دون أن ينجح فريقه في إدراك التعادل.

ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 6 نقاط، ليحافظ على صدارة المجموعة الخامسة، بينما توقف رصيد زيمبابوي عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر.

وفي المجموعة نفسها، حقق منتخب غينيا الاستوائية انتصارًا على حساب سيراليون بهدف نظيف، سجله لورين زونيجا.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع، في حين بقي منتخب سيراليون دون نقاط في المركز الأخير.

وفي المجموعة السادسة، تمكن منتخب بوركينا فاسو من تحقيق فوز صعب على إفريقيا الوسطى بهدف دون رد، سجله أبو بكر كامارا.

ورفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط، ليعتلي صدارة المجموعة السادسة، بينما ظل منتخب إفريقيا الوسطى دون رصيد في المركز الرابع والأخير.