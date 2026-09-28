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استأنفت الخطوط الجوية العراقية، الاثنين، رحلاتها بين النجف وسط البلاد والمطارات الإيرانية، بعد جهود حثيثة من رئيس الوزراء علي فالح الزيدي.

جاء ذلك في إفادة مقتضبة نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، دون مزيد من التفاصيل، ودون تعقيب فوري من السلطات الإيرانية.

وفي وقت سابق الاثنين، قال السفير العراقي لدى إيران ياسر عبد الزهراء الحجاج، إن مطار النجف الدولي وسط العراق سيفتح أبوابه أمام الرحلات الجوية الإيرانية خلال 24 ساعة.

ونقلت "واع" عن الحجاج قوله إن الحكومة العراقية، برئاسة الزيدي، تبذل جهودًا متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران.

وأوضح أن الحكومة العراقية لم تصدر قرارًا بإيقاف الرحلات مع إيران، وإنما امتنعت شركات الخدمات الأرضية الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية.

وقبل أيام، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أنشطة شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عالميًا اعتبارًا من 23 سبتمبر الجاري، على خلفية العقوبات المفروضة على إيران.

وعقب القرار الأمريكي، أُلغيت الرحلات الجوية بين طهران وبغداد، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة العراقية، السبت الماضي، أنها تجري «حوارًا مباشرًا» مع الجانب الأمريكي لاستثناء بعض المطارات العراقية من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة بشأن رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات دول المنطقة.

وقالت الحكومة إن الاستثناء الذي تسعى إليه يهدف إلى السماح باستئناف الرحلات الجوية «لدواعٍ إنسانية، تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين».

وفي 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع في دول المنطقة.

ولاحقًا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم في منتصف يونيو 2026.

ويأتي تعثر المفاوضات وسط خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميًا.