شهدت مباراة أيرلندا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، التي أقيمت في المجر مساء الأحد، عدة مواقف لافتة من المنتخب الأيرلندي، إذ ارتدى لاعبوه شارات سوداء، وامتنعوا عن المشاركة في بعض مراسم ما قبل المباراة، من بينها المصافحة وتبادل الرايات، كما خفض بعض اللاعبين رؤوسهم أثناء عزف النشيد الإسرائيلي.

وجاءت هذه المواقف في ظل جدل واسع داخل أيرلندا حول إقامة المباراة، ودعوات لمقاطعتها.

ولم تكن هذه المواقف الأولى من جانب أيرلندا تجاه إسرائيل، إذ اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة مواقف شملت جوانب سياسية وقانونية واقتصادية وفنية.

- الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا

بحسب «رويترز»، أعلنت أيرلندا في مارس 2024 عزمها التدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضحت الحكومة الأيرلندية آنذاك أن تدخلها يهدف إلى تقديم تفسيرها لأحكام الاتفاقية، وفي يناير 2025، قدمت أيرلندا رسميًا إعلان تدخلها في القضية.

- الاعتراف بدولة فلسطين

وفي 28 مايو 2024، أعلنت أيرلندا رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، وقررت إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعيين سفير وفتح سفارة أيرلندية في رام الله.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي آنذاك، سايمون هاريس، إن الخطوة تهدف إلى دعم حل الدولتين وإبقاء الأمل في تحقيق السلام، وجاءت بالتزامن مع إعلان إسبانيا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين.

- حظر السلع القادمة من المستوطنات

وفي يونيو 2025، تقدمت الحكومة الأيرلندية بمشروع قانون يستهدف حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024.

وفي يوليو 2026، وقعت الرئيسة كاثرين كونولي القانون، ليصبح تشريعًا نافذًا، ثم دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2026.

- نقل اعتماد السندات الإسرائيلية إلى لوكسمبورج

وفي سبتمبر 2025، نقلت إسرائيل إجراءات اعتماد نشرة سنداتها الموجهة إلى أفراد الجالية اليهودية من أيرلندا إلى لوكسمبورج، بعد ضغوط سياسية واحتجاجات في أيرلندا.

وكانت بنوك مركزية أيرلندية تتولى منذ عام 2021 مراجعة نشرة السندات، فيما طالب نواب أيرلنديون بتعديل القواعد الأوروبية بما يسمح للبنوك المركزية برفض القيام بهذا الدور.

وأفادت «رويترز» بأن إجراءات الاعتماد انتقلت إلى لوكسمبورج بعد تصاعد هذه الضغوط.

- مقاطعة يوروفيجن للعام الثاني على التوالي

ووفقًا لـ«الجارديان»، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية في سبتمبر الجاري مقاطعة مسابقة يوروفيجن لعام 2027، للعام الثاني على التوالي، احتجاجًا على استمرار مشاركة إسرائيل في المسابقة.

وقالت الهيئة إن المشاركة لم تعد مبررة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والأزمة الإنسانية في غزة.

وكانت أيرلندا واحدة من خمس دول امتنعت عن المشاركة في نسخة 2026 احتجاجًا على مشاركة إسرائيل، إلى جانب آيسلندا وهولندا وإسبانيا وسلوفينيا.