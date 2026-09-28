مدرب جنوب السودان: عالجنا أخطاء مباراة مالاوي ومستعدون لمواجهة مصر

أكد كريستيان نسينجي، المدير الفني لمنتخب جنوب السودان، أن فريقه استفاد من الأخطاء التي وقع فيها خلال مواجهة مالاوي، مشددًا على جاهزية لاعبيه لمواجهة منتخب مصر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

ويستضيف منتخب جنوب السودان نظيره المصري، مساء غدٍ الثلاثاء، على ملعب جوبا الوطني، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات، بعدما استهل أصحاب الأرض مشوارهم بالخسارة أمام مالاوي بنتيجة 2-1.

وأوضح نسينجي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الجهاز الفني تعامل مع الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الماضي، واستغل الفترة القصيرة بين المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

وقال مدرب جنوب السودان إن فريقه خاض أربع حصص تدريبية منذ مواجهة مالاوي، مؤكدًا أن الجهاز الفني ركز خلالها على معالجة الأخطاء الفردية التي تسببت في استقبال الأهداف، إلى جانب العمل على رفع جاهزية اللاعبين قبل مواجهة الفراعنة.

وأشار نسينجي إلى أن الأخطاء واردة في كرة القدم، مستشهدًا بما حدث في إحدى مباريات المنتخبات الكبرى، موضحًا أن ارتكاب حارس المرمى لخطأ لا يعني بالضرورة استبعاده، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه المواقف يجب أن يكون جزءًا من العمل الجماعي.

وأضاف أن الجانب النفسي يحظى باهتمام كبير قبل مواجهة مصر، خاصة أن لاعبي جنوب السودان يمتلكون القوة الذهنية التي تساعدهم على التعامل مع المباريات الصعبة، مشددًا على ضرورة منح اللاعبين الدعم والثقة قبل اللقاء.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب جنوب السودان يسعى إلى الظهور بصورة مختلفة أمام مصر، وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت في المباراة الافتتاحية أمام مالاوي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه.