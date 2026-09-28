جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا ضخما في بلدة في جنوب لبنان

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري التي يحتلها في جنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي ومراسلو وكالة فرانس برس في منطقة صور.



وبعيد سماع دوي انفجار قوي، شاهد مراسلو فرانس برس أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من البلدة الساحلية التي دُمّر جزء كبير منها.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن انفجارا ضخما هزّ "بلدة المنصوري في قضاء صور، نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية"، مضيفة أن التفجير أحدث "ارتجاجات قوية، فيما سُمعت أصداء الانفجارات في مدينة صور وعدد من القرى المحيطة".



وتقع المنصوري على بعد نحو تسعة كيلومترات جنوب مدينة صور وعشرة كيلومترات شمال إسرائيل.



ومع إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في يونيو، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على جزء من البلدة الواقعة ضمن شريط حدودي يحتله في جنوب لبنان ويمتد إلى عمق نحو عشرة كيلومترات.



وفي 22 يونيو، أبلغت البلدية السكان بإمكان العودة إلى منازلهم، مع دعوتهم إلى تجنّب الجزء الواقع ضمن "المنطقة الأمنية" التي أقامتها إسرائيل.



وفي مطلع أغسطس، أمر جيش الاحتلال سكان المنصوري بإخلاء البلدة، قبل أن يحتلّها بالكامل.



ومنذ ذلك الحين، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل منتظم عمليات نسف وتفجير في المنطقة، تُشاهد آثارها بوضوح من محيط مدينة صور، وفق مراسلي فرانس برس.