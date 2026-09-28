سفير الهند بالقاهرة: الأيورفيدا منظومة تقليدية شاملة تركز على الوقاية والحياة المتوازنة

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احتفلت سفارة الهند بالقاهرة باليوم الـ11 للأيورفيدا لعام 2026، تحت شعار "الأيورفيدا من أجل غدٍ أكثر صحة"، بحضور نخبة متنوعة من الضيوف والأكاديميين والممارسين، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالأيورفيدا وثراء المعارف التقليدية الهندية ونهجها الشمولي تجاه الصحة والرفاه.

وتُعد الأيورفيدا منظومة تقليدية هندية للطب والعافية، تركز على الوقاية والحفاظ على التوازن بين الجسم والعقل ونمط الحياة.

وبهذه المناسبة، أكد سفير الهند لدى مصر سوريش كيه ريدي أهمية الأيورفيدا باعتبارها منظومة صحية شاملة، مشددًا على تركيزها على الرعاية الوقائية ودورها المحتمل في الوقاية من الأمراض المزمنة والسيطرة عليها.

وأكد السفير استمرار أهمية تركيز الأيورفيدا على الحياة المتوازنة والعافية والصحة الوقائية في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة.

من جانبها، سلطت الدكتورة علياء الجندي، رئيسة قسم الطب التكميلي بالمركز القومي للبحوث في مصر، الضوء على الدور المهم للطب التكميلي في تعزيز النهج الشمولي تجاه الصحة والرفاه.

وأكدت أهمية تبادل المعارف والخبرات في هذا المجال، معربة عن اهتمامها بمواصلة تعزيز التعاون بين الهند ومصر في مجالي الطب التكميلي والتقليدي، من خلال توسيع نطاق التبادل الأكاديمي والمهني والمؤسسي.

وقدمت خبيرة الأيورفيدا الدكتورة جمانا كاباديا رؤى حول التاريخ العريق للأيورفيدا ومبادئها الأساسية، مسلطة الضوء على نهجها الشمولي تجاه الصحة والرفاه. كما أدارت جلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، أتاحت للمشاركين فرصة لتعميق فهمهم للأيورفيدا وأهميتها في تعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن.

وفي إطار الاحتفالات، نظمت السفارة جلسة افتراضية خاصة للدكتورة ألكا ميشرا، رئيسة قسم الطب التكميلي والبديل ومنسقة مركز البانشاكارما بجامعة ديف سنسكريتي في مدينة هاريدوار.

وقدمت ميشرا جلسة حول موضوع "البانشاكارما: تخلص من السموم في جسمك من خلال الأيورفيدا"، عرّفت خلالها المشاركين بالإطار العلاجي التقليدي للأيورفيدا ونهجه في الوقاية وتجديد الحيوية وتعزيز الرفاه.

وحضر الجلسة أساتذة وخبراء من قسم الطب التكميلي بالمركز القومي للبحوث في مصر وجامعة الجلالة، إلى جانب عدد من المشاركين الآخرين.

وأتاحت الفعالية للخبراء من الهند ومصر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الأيورفيدا والطب التكميلي، واستكشاف سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. كما سلطت الضوء على الأهمية المستمرة لنظم الصحة والعافية التقليدية في النقاشات المعاصرة حول الرعاية الوقائية والرفاه الشمولي.

وجددت سفارة الهند التزامها بنشر الوعي بنظم المعارف التقليدية الهندية وتعزيز الروابط بين الشعبين الهندي والمصري، إلى جانب توثيق الروابط الأكاديمية والمؤسسية بين البلدين.