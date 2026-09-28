قال مسئول أمريكي، إن بلاده تواصل نقاشا إيجابيا مع إيران عبر الوسطاء، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق دون معالجة القضية النووية.

وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لتخفيف العقوبات على إيران، مشيرًا إلى أن الإفراج عن أصول طهران المجمدة مقابل تقدم بالملف النووي.

ولفت إلى أن واشنطن تشكك في وعود إيران بعد انتهاكها مذكرة التفاهم بإطلاق النار على السفن التجارية، وتابع: «نحتاج إلى ضمانات هذه المرة بأن إيران جادة ولا تسعى فقط للخروج من الوضع الصعب الذي تعانيه».

ونوه إلى أن إيران تقول إنها مرنة بالقضية النووية لكن المسافة متباعدة بشأن من يتخذ الخطوة الأولى، مؤكدا أن حركة المرور في مضيق هرمز تزداد والحصار البحري والعقوبات تواصل تقويض موقف إيران.

واستكمل: «موقفنا يزداد قوة والرئيس ترامب يتسم بالصبر والالتزام بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».