أنشيلوتي: لن أسمح للانتقادات بالتأثير على خططي مع البرازيل

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تمسكه بأفكاره وخططه المستقبلية مع «السيليساو»، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي يتعرض لها لن تدفعه إلى تغيير رؤيته للفريق.

وأوضح أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة أستراليا، أن الانتقادات تمثل جزءًا طبيعيًا من عمله، قائلًا: «الانتقادات في عملي موجودة دائمًا، لكنني لا أتأثر بها على الإطلاق، ولن تؤثر على أفكاري بشأن مستقبل منتخب البرازيل».

وتحدث المدرب الإيطالي عن أهمية المباريات الودية في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن النتيجة لا تمثل هدفه الأول، وإنما يسعى من خلالها إلى اختبار عناصر جديدة ومنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة.

وقال: «النتائج ليست مهمة بالنسبة لي، ربما تكون مهمة للجمهور البرازيلي، لكنني أركز أكثر على منح فرص للاعبين جدد وشباب، وتحسين أداء بقية العناصر».

وأضاف أن الجهاز الفني يعمل خلال الفترة الحالية على الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بداية المنافسات الرسمية، مشددًا على ضرورة تجنب الأخطاء، حيث قال: «الهدف الواضح لدينا هو تجنب الأخطاء في أول مباراة رسمية قادمة، لا أريد أخطاء».

وجاءت تصريحات أنشيلوتي في أعقاب تعادل البرازيل مع أستراليا بنتيجة 1-1، في أول ظهور للمنتخب عقب كأس العالم 2026، بعدما كان «السيليساو» قريبًا من الخسارة قبل أن يسجل رايان هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وخلال 18 مباراة قاد فيها أنشيلوتي المنتخب البرازيلي، حقق الفريق 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، بنسبة انتصارات بلغت 63%.