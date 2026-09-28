 بيومي فؤاد ينصح الأزواج: لو تساوى رد الفعل لكل مشكلة الحياة هتكون مملة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيومي فؤاد ينصح الأزواج: لو تساوى رد الفعل لكل مشكلة الحياة هتكون مملة

حنان عاطف
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 7:50 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2026 - 7:50 م

قال الفنان بيومي فؤاد، إن التغافل بين الزوجين من أهم الأمور التي تساعد على استمرار الحياة الزوجية، بينما المبالغة في رد الفعل وتساويه تجاه كل مشكلة صغيرة أو كبيرة يجعل الحياة مملة.

وأضاف "فؤاد"، عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن "المرأة المصرية أكتر ست أصيلة في الدنيا"، موجهًا نصيحة لكل زوج وزوجة في بداية حياتهما: "اللي ينفع يتفوت فوتوه، علشان ما تتساواش الجرائم".

وقال إن "نسيان إطفاء نور الحمام لا يمكن أن يتساوى مع نسيان تهنئة الزوجة بعيد ميلادها"، رغم أن رد الفعل قد يكون واحدًا في بعض الأحيان.

ورأى أن عدم طلب الزوجة بعض الأمور أو معاتبة زوجها باستمرار قد يجعله يدرك بنفسه ما يجب عليه تغييره، قائلًا: "بعد شوية هيحس، والموضوع هيبقى ألطف وألذ لأنها ما طلبتش وما عاتبتش وما اتخانقتش"، مؤكدًا أهمية الاعتذار والتعبير عن المشاعر بهدوء، مضيفًا أنه حتى في حال عدم اقتناعه بالخطأ، يمكنه الاعتذار لتهدئة الأمور.

واستكمل أنه يجب منح الطرف الآخر مساحة من الوقت عند الغضب، لأن الحديث وقت الانفعال قد يزيد المشكلة، ومرور الوقت يساعد على هدوء المشاعر والوصول إلى تفاهم: "ربنا بيضع السكينة في قلب الإنسان بعد قليل، فبعد 3 أو 5 أيام أو 5 ساعات الموضوع بيهدى شوية فنعرف نتفاهم.. أي حاجة في الدنيا علاجها الزمن".

 

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