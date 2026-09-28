الجفالي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خبرًا سارًا بشأن التونسي أحمد الجفالي، بعدما تأكدت جاهزيته للعودة إلى المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وخضع الجفالي لاختبار طبي من جانب الجهاز الطبي للزمالك، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وحسم موقفه من العودة إلى التدريبات والمباريات، حيث اجتاز اللاعب الفحص بنجاح وأصبح جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي.

وكان أحمد الجفالي قد أنهى البرنامج التأهيلي المحدد له، قبل أن يخضع للاختبار الطبي الذي أكد جاهزيته، على أن تتم عودته إلى المباريات بصورة تدريجية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ومن المقرر أن تكون المباراة الودية أمام إنبي، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، الظهور الأول للجفالي بعد عودته، وذلك ضمن استعدادات الزمالك للمرحلة المقبلة.