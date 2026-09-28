حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو تتجاوز 8 آلاف حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 8 آلاف حالة، مع افتقار البلاد للعاملين في المجال الصحي لاحتواء المرض المميت.

وأعلنت الكونغو تفشي المرض في 15 مايو بسبب فيروس "بونديبوجيو" النادر، الذي ليس له علاج أو لقاح معروف، وتكافح لاحتوائه.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الكونغولية أمس الأحد أنه تم تأكيد 8067 حالة إصابة، مع 3901 حالة وفاة حتى 26 سبتمبر في 63 منطقة صحية في سبعة من أقاليم البلاد البالغ عددها 26 إقليما، مع معدل وفيات يزيد عن 48%.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير: "إن الارتفاع المستمر في معدل الوفيات، وخاصة في القرى، يسلط الضوء على خطورة المرض والتحديات المستمرة في اكتشاف الحالات في الوقت المناسب والحصول على رعاية مبكرة وملائمة للمرضى".

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية اليوم الاثنين إن تفشي المرض بدأ يؤثر على الخدمات الأساسية الأخرى في بؤر انتشاره في ظل تعبئة الموارد لمكافحة إيبولا. ووفقا لتقرير المكتب، انخفضت خدمات الرعاية الصحية الأولية الروتينية بنسبة 13% بين أبريل ويونيو في إقليم إيتوري وحده.

وأضاف مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن "التأثير غير المباشر لتفشي المرض يعكس انخفاض توافر الخدمات الصحية - نتيجة لضغوط التوظيف والتشغيل - وانخفاض الطلب، لأن الخوف من العدوى والعزلة يثني المرضى عن طلب الرعاية".