مستشار وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يريدون السيطرة على مأرب لكسر إرادة الجمهورية

قال الدكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام اليمني، إنّ مليشيا الحوثي تريد السيطرة على مأرب بهدف كسر الإرادة الجمهورية، وليس لأسباب أخرى.

وأضاف وتابع في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن البعض يصور الأمر على أنه مرتبط بالمطامع الاقتصادية في مأرب، مثل حقول النفط، إلا أن الهدف غير المعلن يتمثل في كسر إرادة الشعب اليمني.

وأوضح أن مأرب لم تخضع للحوثيين منذ البداية وظلت منيعة أمامهم، وهو ما مثّل عقدة بالنسبة إليهم، مشيرًا إلى أن بعض مشايخ القبائل الذين تعاونوا مع الحوثيين كانت نهايتهم وخيمة، إذ جرى كسر إرادتهم وإهانتهم وتصفية بعضهم بطريقة مخزية ومشينة، مؤكدًا، أنّ كثيرًا من التجمعات الحوثية، وحتى معسكرات بأكملها، جرى تصفيتها في مأرب.

وأشار إلى أنّ المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على اطلاع بمعاناة اليمنيين، لوجود كثير من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية على الأرض.

وأعرب عن الأسف والعتب لوجود نوع من اللامبالاة والتغاضي عن معاناة الشعب اليمني، مشيرًا، إلى إطلاق حملات شعبية خلال الآونة الأخيرة لإرسال قوافل إغاثة إلى المناطق والنازحين المتضررين، خاصة في الساحل الغربي وبعض مناطق محافظة تعز.

وأكد مستشار وزير الإعلام اليمني أن الحكومة تعتمد على الشعب المني الحي والمتكامل، مشيرًا إلى أنه رغم كل المعاناة، فإنه قادر على التكامل وتقديم ما يستطيع من أجل رفع معاناة إخوانه، والتجود بالغالي والرخيص في سبيل إغاثة المتضررين.

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