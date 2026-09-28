إيسنا: عراقجي يلتقي الوسطاء في نيويورك اليوم لبحث المفاوضات مع واشنطن

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، إن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيلتقي برفقة وفد إيراني، الوسطاء في نيويورك، اليوم الاثنين.

وأشارت إلى أن عراقجي، سيبحث مع وسطاء المفاوضات مع أمريكا، أحدث المقترحات المطروحة، وتطورات الوضع الراهن، منوهة أن الاجتماع لن يشهد حضور أي ممثل عن الجانب الأمريكي.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران، حتى قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، فيما تتجه الأنظار إلى محادثات مرتقبة بين البلدين، الاثنين.

ولا يزال الصراع مع إيران يتأرجح بين التصعيد العسكري والمسار الدبلوماسي، فيما يضغط ارتفاع أسعار النفط داخليًا على الإدارة الأمريكية.

وفي المقابل، يبدو ترامب متأنيًا في حسم خطواته المقبلة بعد رفضه أحدث مقترح إيراني، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا بالتوازي مع توقعه إجراء مزيد من المحادثات مع طهران.

ومن المرتقب أن تعقد الولايات المتحدة وإيران جولة جديدة من الحوار «غير المباشر»، الاثنين، حسبما نقل موقع «أكسيوس» عن مصدرين إقليميين.

وقال ترامب لموقع «أكسيوس»: «أتوقع مزيدًا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنه ليس الاتفاق الذي أريد التوصل إليه»، معتبرًا أنه «كان من الممكن الموافقة عليه قبل عام، ولكن ليس الآن، لقد بالغوا في تقدير موقفهم».

وفي تصريحات لـ«فوكس نيوز»، الأحد، شدد ترامب مجددًا على أن «الأهم هو أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا»، قائلًا إن منع طهران من امتلاك سلاح نووي هو «مفتاح الأمر برمته».

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، مقترح طهران لواشنطن بأنه «نهج مرحلي» يستند إلى اتفاق سابق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال بيزشكيان في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية، الأحد: «في نهاية المطاف، جرى الآن تقسيم المطالب التي كانت مدرجة في تلك المذكرة ومذكرة التفاهم إلى مراحل، حتى نتمكن من المضي قدمًا وفقها».

وأضاف: «هذه أمور يتعين على الجانبين تنفيذها أولًا، وبعد ذلك يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا الأخرى المطروحة».

كما اعتبر بيزشكيان أن عقد لقاء مع ترامب «سيكون صعبًا» ما لم تُستعد الثقة بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصًا مع استمرار العقوبات والتهديدات والضربات الأمريكية.