اقتصادية قناة السويس تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة ضمن منظومة الشباك الواحد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إطلاق 7 خدمات رقمية فعلية جديدة على بيئة الإنتاج، ضمن استمرار جهود ميكنة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة الشباك الواحد، وانطلاقًا من رؤية المنطقة للتحول إلى منصة استثمارية وصناعية عالمية ذكية ترتكز على بنية تحتية رقمية متكاملة.

وأكد بيان المنطقة، اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة تنفذ بعد استكمال كافة الاختبارات الفنية واعتماد الجاهزية التشغيلية، وحرصًا على رفع كفاءة الإجراءات وتيسير المعاملات المقدمة للمستثمرين، بعد أن أطلقت المنطقة 8 خدمات رقمية العام الماضي، ليصل إجمالي الخدمات الرقمية المتاحة فعليًا على المنظومة إلى 15 خدمة متكاملة.

وتضم الخدمات المضافة حديثًا خدمة تجديد ترخيص تشغيل صادر من جهة خارجية، وخدمة اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال، وخدمة إصدار ترخيص تعلية، وخدمة إصدار بدل فاقد وتالف وصورة طبق الأصل لتراخيص التشغيل، وخدمة إصدار ترخيص تعديل (تعديل جوهري)، وخدمة اعتماد التعديلات غير الجوهرية، وخدمة تصريح تركيب مصعد في مبنى جديد.

وأكد مصطفى شيخون، رئيس اقتصادية قناة السويس، أن إطلاق هذه الحزمة الجديدة من الخدمات الرقمية ينفذ ضمن التزام المنطقة بالتحديث المستمر لاستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير وتيسير مناخ الاستثمار، مضيفًا أن الاستمرار في دعم منظومة الشباك الواحد (OSS) يهدف بالأساس إلى تقديم خدمات آمنة وسريعة للمستثمرين، واختصار المدى الزمني للإجراءات والدورة المستندية.

وأوضح رئيس المنطقة، أن تعزيز وتطوير المنظومة الرقمية يمثل قيمة مضافة حقيقية تضاف إلى حزمة الميزات التنافسية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وجاهزية بنيتها التحتية والمرافق المتطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى توافر العمالة الفنية المدربة والنفاذية الواسعة للأسواق العالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي ترتبط بها الدولة المصرية، مما يكرس مكانة المنطقة كشريك نجاح موثوق للمستثمرين، ووجهة عالمية للاستثمار، ومسار متكامل للخدمات.